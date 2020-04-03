Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışması zorunlu olan vatandaşların yanlarında belge bulundurmasını kararlaştırdı.

03.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:50
Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışması zorunlu olan vatandaşların yanlarında belge bulundurmasını kararlaştırdı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, çalışması zorunlu olanların, iş yerlerinden alacakları ve çalışma saatlerini de içeren belgeyi yanlarında bulundurmaları kararlaştırıldı.
Ayrıca, vatandaşların zorunlu alışverişlerini ikametine en yakın yerlerden karşılaması, banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerin ikamete en yakın yerlerden yapılması,
tapu, noter, nüfus, hastane, aile sağlığı merkezi gibi e-randevu sisteminin olduğu tüm hizmetlerde, elektronik ortamda alınan randevuyu gösterir elektronik çıktıları veya belgeleri de ilgililerin yanlarında bulundurulması istendi.
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü de Kahramanmaraş'ta koronavirüs testi yapılmaya başlandığını duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Mersin'de 19 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü - Haber 15:42: Kovid-19 ile mücadelede "Psikososyal Destek Hattı" hizmete girdi - Haber 15:42: Konak Kadriye Semt Merkezinde, maske üretimine başladı - Haber 15:42: Fethiye Belediyesi ilçedeki esnaftan iki ay kira almayacak - Haber 15:42: Eyüpsultan'da ESBAŞ otoparklarından ücret alınmayacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler