Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Kahramanmaraş
'ta Regaip Kandili
nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.
İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Onikişubat
ilçesinde yer alan Bediüzzaman
Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kıldıktan sonra okunan Kur'an ve yapılan duaya hep birlikte 'amin' dedi. Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı. Türkiye
'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han
Camii'ne de vatandaşlar akın ederek Regaip Kandili'ni idrak etti. - KAHRAMANMARAŞ
Regaib Kandili, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: İHA