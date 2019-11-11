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Kahramanmaraş'ta "Çarşı Pazarda Şenlik Var" indirim kampanyası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) organizasyonu ile kentte, "Çarşı Pazarda Şenlik Var" temalı 7 gün boyunca, 46 sektörde yüzde 46'ya varan indirimli ürünlerin yer aldığı alışveriş kampanyası düzenlendi.

11.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:00Kahramanmaraş'ta
Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) organizasyonu ile kentte, "Çarşı Pazarda Şenlik Var" temalı 7 gün boyunca, 46 sektörde yüzde 46'ya varan indirimli ürünlerin yer aldığı alışveriş kampanyası düzenlendi.
KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Atatürk Meydanı'nda kampanyanın tanıtımında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın bugün, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi haline geldiğini belirtti.
Oda olarak ekonominin gelişmesi için tüm güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Zabun, öncülüklerinde, şehirde çok büyük, kapsamlı bir alışveriş ve indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.
Zabun, bu yıl ilki düzenlenecek, yüzlerce firmanın katılımıyla önemli oranda indirimlerin yapılacağı "Çarşı Pazar'da Şenlik Var" temalı alışveriş günleri etkinliğin 17 Kasım Pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.
Kampanyanın önemine dikkat çeken Zabun, şunları kaydetti:
"7 gün boyunca, 46 sektörde yüzde 46'ya varan indirimli ürünler ve daha birçok fırsatlar değerli hemşehrilerimizle buluşacak. Kampanyamız şehrimizin ticari ve sosyal gelişimine farklı bir boyut kazandıracak.
Etkinliğimiz boyunca, pek çok marka, avantajlı kampanya ve indirimleriyle halkımıza en iyiyi en ucuza sunacak."
Konuşmanın ardından pazar duası yapıldı.
Daha sonra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, oda başkanları ve diğer ilgililer, tarihi Kapalı Çarşı'da gezerek vatandaşa ve esnafa kampanyayı anlattı.
Kampanyaya Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), esnaf ve sanatkarlar odalarının yanında tüm kurum ve kuruluşlar destek veriyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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