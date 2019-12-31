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Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki eski model bir aracı çekiciyle çalıp sanayide parçaladıkları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.

31.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:50
'ta park halindeki eski model bir aracı çekiciyle çalıp sanayide parçaladıkları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.
Merkez ilçesi Mahallesi'nde park halindeki eski model bir otomobilin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Polis, aracın çalındığı noktadan başlayarak çevredeki güvenlik kameralarıyla MOBESE kayıtlarını inceledi.
Aracın çekiciyle çalınarak Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine götürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada otomobilin parçalandığı belirlenirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemede, hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüphelilerin çaldıkları aracı parçalayarak kaportasını 680 liraya hurdacıya sattıkları, zanlılardan Alican D'nin ise çalıntı aracın sökülen motorunu kendi aracına takıp kullandığını belirlendi.
Şüphelilerden üçü sorgularının ardından serbest bırakılırken galericilik yapan Kazım C. (26) ve kaportacılık yapan Alican D. (25, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dumlupınar, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA


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