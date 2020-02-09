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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına alındı.

09.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:10Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
'ta çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde eş zamanlı çevre yolları, şehir merkezindeki önemli noktalarda yol kontrolü, umuma açık yerler, park ve bahçeler üzerinde şüpheli şahıslar ile araçlara yönelik huzur uygulaması yaptı.
Asayiş, trafik, narkotik ve diğer şubelerin ortaklaşa yaptığı uygulamaya 800 polis katıldı. 5 bin 787 kişinin sorgulandığı uygulamada bin 108 araç kontrol edildi. 420 umuma açık yer kontrolünde çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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