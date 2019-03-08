08 Mart 2019, 20:00
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Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi ve 20 ayrı dosyadan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi ve 20 ayrı dosyadan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Bünyamin K'nin kimlik sorgulamasında açık cezaevi firarisi olduğu, yaralama, mala zarar verme gibi 20 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sakarya Mahallesi, Polis, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA