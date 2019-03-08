Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kahramanmaraş
'ta cezaevi firarisi ve 20 ayrı dosyadan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı. Polis
ekipleri, merkez Dulkadiroğlu
ilçesi Sakarya Mahallesi
'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Bünyamin K'nin kimlik sorgulamasında açık cezaevi firarisi olduğu, yaralama, mala zarar verme gibi 20 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Necip Fazıl
Şehir Hastanesinde gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sakarya Mahallesi, Polis, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA