Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü - Haber

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

25.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:55Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanan kişilerin çıkarttığını düşündükleri yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldüğünü belirtti.
Ormanlık alanın 4 farklı noktasından yangın çıkartıldığını ifade eden Ketmen, ormana zarar veren kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını bildirdi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:31 Ak partili ve chp'li kadınlardan "şiddet" açıklaması
16:31 Kadınlar kendilerini koruyan '6284' nolu yasa için sokağa çıktı
16:31 Sivas'ta 'kadına şiddet' tuvallere yansıtıldı
16:31 Şanlıurfa-şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı
16:30 Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:31:57