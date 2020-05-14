Kahramanmaraş'ta cinayet: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta cinayet: 1 ölü Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma sonrası bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

14.05.2020 21:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:42
Kahramanmaraş'ta cinayet: 1 ölü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma sonrası bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde inşaat işçisi Muhammet Tosun ile Hüseyin K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., Muhammet Tosun'u göğsünden bıçakla yaraladı.
Yaralanan Tosun, çevredeki vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine götürüldü.
Tosun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Hüseyin K. Polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kahramanmaraş’ta cinayet: 1 ölü

Kaynak: İHA

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