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Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta, eşi hakkında dedikodu yaptığı öne sürülen kişiyi ormanlık alana götürüp darbederek öldüren zanlı ve arkadaşları tutuklandı.

08.11.2019 23:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:42Kahramanmaraş'ta cinayet
'ta, eşi hakkında dedikodu yaptığı öne sürülen kişiyi ormanlık alana götürüp darbederek öldüren zanlı ve arkadaşları tutuklandı.
Y.V, arkadaşları A.V, A.N. ve M.G. ile birlikte eşi hakkında dedikodu yaptığı iddia edilen H.E'yi Merkez ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürerek darbetti.
Zanlı Y.V. ve arkadaşları, yaralı haldeki H.E'yi mezarlık duvarının kenarına bırakarak kaçtı. Bölgedekiler tarafından hareketsiz halde bulunan H.E, 112 Acil Salık ekiplerince kaldırıldığı bir özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Y.V. ile 3 arkadaşını gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

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