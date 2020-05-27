Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde baba, av tüfeğiyle rastgele ateş ederek oğlunu öldürdü, eşini yaraladı.

27.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:51
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde baba, av tüfeğiyle rastgele ateş ederek oğlunu öldürdü, eşini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah H. (74) ile ailesi arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah H'nin, kendisine ait av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi üzerine önce oğlu Harun H. (29) sonra da karısı Fatma H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Harun H'nin cesedi, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan ve kolundan yaralanan anne Fatma H'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri Abdullah H'yi gözaltına aldı. Kahramanmaraş’ta cinayet

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Andırın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, ’Yapmayın eşim beni boşar’ diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Haberler››Güncel››Kahramanmaraş'ta cinayet - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:47: TÜBİTAK 60 personel alacak - Haber 02:43: Kovid-19 salgını sürecinde Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da tartışıldı - Haber 02:36: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - 2 - Haber 02:28: 3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası - Haber 02:26: Bayram dönüşü başladı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Haber 00:45: Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı - Haberler 00:13: Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı - Haber 23:57: Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler - Haber