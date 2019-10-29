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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı Vali Özkan: "Cumhuriyet modern Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur"KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

29.10.2019 12:25
Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
Vali Özkan: "Cumhuriyet modern Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur"
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören, Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör askeri araçla gezerek vatandaşların bayramını kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Millet egemenliğine dayalı olan cumhuriyetimiz bu coğrafyada, milletimizin var oluşu eserinin en anmalı eseri, bağımsızlığına sahip çıkma kararlılıkla en güçlü ifadesidir. Cumhuriyetimiz getirdiği yeniliklerle bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur" dedi.
Tören, yöresel halk oyunları gösterisi, öğrenci ve askerlerin geçişinin ardından sona erdi.
Törene siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kahramanmaraş, Türkiye, Yerel

Kaynak: İHA


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