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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

19.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:59
Kahramanmaraş 'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgüte DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 yabancı uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Etiketler : Kahramanmaraş, 3. Sayfa

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