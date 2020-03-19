Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
3'Ü TUTUKLANDIKahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
19.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:54
3'Ü TUTUKLANDI
Kahramanmaraş 'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Y.B., M.D. ve F.D. tutuklanırken, S.H. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel