Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)

3'Ü TUTUKLANDI

Kahramanmaraş 'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Y.B., M.D. ve F.D. tutuklanırken, S.H. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA