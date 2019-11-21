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Kahramanmaraş'ta dilenci görünümlü hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri dilenci gibi dolaşıp hırsızlık yapmaya çalışan üç kadını kovalamaca sonucu yakaladı.

21.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:08Kahramanmaraş'ta dilenci görünümlü hırsızlar yakalandı
'ta polis ekipleri dilenci gibi dolaşıp hırsızlık yapmaya çalışan üç kadını kovalamaca sonucu yakaladı. Kadınlarda toplamda 32 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi'nden gelen ihbar sonrası Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Bir ikametin kapısını açmaya çalışan 3 kadının ev sahibi ile kapıda karşı karşıya kalması sonrası kadınlar kaçmaya başladı. Hırsızlık yapmak isteyen kadınlar kovalamaca sonucunda yakalandı.

Şüpheli kadınların Osmaniye'den geldikleri, evden hırsızlık suçundan defalarca yakalandıkları ve toplamda benzer suçlardan 32 suç kayıtları olduğu tespit edildi. Yakalanan kadınlardan 10 adet hırsızlık kaydı olan 32 yaşındaki Cankız Y., 15 adet hırsızlık kaydı olan 29 yaşındaki Deniz Y. ve 7 adet hırsızlık kaydı olan 24 yaşındaki Cansu Y. olduğu öğrenildi. Şüpheliler Adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Fatih Mahallesi, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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