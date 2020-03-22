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Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Kahramanmaraş'ta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira ceza uygulandı.

22.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:18
Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
Kahramanmaraş 'ta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira ceza uygulandı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün sivil trafik ekipleri, sanayi sitesi içerisinde drift yapan bir otomobili tespit etti. Ekipler, aracın drift anını kayıt altına alarak sürücüyü yakaladı.
Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 141 lira para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç trafikten men edildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, il genelinde denetimlerin ara verilmeden yapıldığını söyledi.
Özel ekibin şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Doğan, "Trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için bu tür çalışmaları yapıyoruz. Resmi trafik ekiplerinin yanı sıra sivil, özel ekiplerimiz de trafikte denetimler yapıyor. Uyarılara ve denetimlere rağmen trafikte olumsuz davranışlarda bulunarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürenlere ise cezai işlem uygulanıyor. Ekiplerimizin dışında ise 444 fahri trafik müfettişimiz var. Onlar da yine tespit ettikleri ihlallere ceza yazıyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel

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