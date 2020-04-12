Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta dronlu denetim

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar polis ekipleri tarafından dronla denetleniyor.

12.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:38
Kahramanmaraş'ta dronlu denetim
Kahramanmaraş 'ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar polis ekipleri tarafından dronla denetleniyor.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte denetimler devam ediyor. Ekipler, kentin önemli noktalarına konuşlanarak yoldan geçen araç ve sürücülerin gittikleri yerleri sorgulayarak plakalarını not alıyor.

Ekipler, Kahramanmaraş'ın önemli bulvar ve caddelerini de dronla denetlerken, yaşanan olumsuzluklara karşı da müdahale ediyor.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş kalan Ulu Cami Meydanı, Şekerdere ve Hanefi Mahçiçek bulvarları da dronla havadan görüntülendi.

Boşalan cadde ve sokaklarda ise belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta dronlu denetim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: Gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesine yönelik tavsiyeler - Haber 13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi - Haber 13:00: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı - Haber 12:59: Yasağa uymayanların bahaneleri; Sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama verme - Haber 12:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber