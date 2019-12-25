Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Haber

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

25.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:30 Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
'ta kar yağışı nedeniyle , ve ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göksun ilçe genelinde, Andırın ilçesinin Geben mahallesindeki Altınyayla ve Akifiye ortaokullarında, Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu, Başdervişli Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu ve Beşenli Ortaokulu'nda eğitim öğrenime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:40   Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:39   ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1) - Haber
21:38   Şans Topu çekildi (1) - Haber
21:33   Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:30   Elazığ'da Sessiz Çığlık yürüyüşü - Haber
20:42   Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
19:20   Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
25.12.2019 21:41:42