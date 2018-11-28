Kahramanmaraş'ta Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen Müslüm Bala
'nın (17) kullandığı 46 P 8583 plakalı otomobil, Kızkapanlı mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada, Bala olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Cem Bala (17) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Bala'nın cenazesi, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bala,Pazarcık,Kahramanmaraş
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:17