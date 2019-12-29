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Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çocuklar oynasın diye dağdan kar getirdi

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, çocuklar oynasın diye aracıyla şehir merkezine dağdan kar getirdi.

29.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:27 Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çocuklar oynasın diye dağdan kar getirdi
'ta bir vatandaş, çocuklar oynasın diye aracıyla şehir merkezine dağdan kar getirdi.

Emekli Mustafa , iş yerinin Ahir Dağ'da bulunması nedeniyle her gün dağa çıkıyor. Uludağ, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ahir Dağı'ndan gelirken de çocuklar için kar getiriyor. Pikabının arkasına doldurduğu karı mahallesindeki parka döken Uludağ, çocuklar oynasın diye dağdan getirdiğini söyledi. Uludağ, parka dökülen kar sayesinde çocukların sevinç yaşadığını bundan da kendisinin mutlu olduğunu söyledi. Uludağ, "Akdeniz'in doğusunda yer alan Kahramanmaraş'ın şehir merkezine kar düşmesi biraz zor oluyor rakım itibariyle. Hemen 10 kilometre uzaklığımızdaki Ahir Dağı'nda ise lapa lapa kar yağıyor. Bende oradaydım ve gelirken genellikle kar getiriyorum, parklara bahçelere bırakıyorum. Çocukların da hoşuna gidiyor ve kar ile oynuyor. Çocuklar mutlu olunca bende mutlu oluyorum. Bazı insanlar da karsambaç yaparak yiyor" diye konuşu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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