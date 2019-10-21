Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta emniyet personeli öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş'ta emniyet personeli öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

21.10.2019 14:18Kahramanmaraş'ta emniyet personeli öğrencilerle bir araya geldi
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte eğitim gören yaklaşık 320 lise öğrencisiyle Kılavuzlu Mesire Alanı'nda bir araya geldi.
Etkinlikte öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 8 kilometre yürüyüş düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte proje kapsamında ilk olarak tarihi Ceyhan Köprüsü'nün üzerinden Kılavuzlu istikametine doğru toplamda 8 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu ifade eden İnci, "Etkinlik kapsamında gençlerle hep beraber bir madalya töreni yapacağız. Bu projemizde yaklaşık bir ay önce bir futbol turnuvamızı başlatmıştık. Turnuva sonunda ve düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde eden başarılı çocuklarımıza ödül törenimiz olacak. Gençlerle kendi aramızda eğleneceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme gibi yarışlar düzenlendi. Yarışmaların ardından da program sona erdi.
Etkinliğe, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve personeller katıldı.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:02 Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
15:02 İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
15:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak...
14:57 BTC bölgesel kalkınma için Osmaniye'de zeytincilik desteklerine devam ediyor
14:56 Üniversitenin sevilen siması Atıl Taşer Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı
15:00 Şavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selam
15:00 Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu
21.10.2019 15:04:35