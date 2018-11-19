Kahramanmaraş'ta Ev Yangını

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:12



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:12

Kahramanmaraş'ta apartman dairesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 6. katında ev sahiplerinin dışarıda olduğu saatte henüz bilinmeyen nedenle mutfakta çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.