Kahramanmaraş'ta Evden Hırsızlık

Kahramanmaraş'ta yurt dışında yaşayan bir vatandaşın evinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın evinden televizyon, ütü, şofben, bilgisayar, halı, 850 avro, 350 lira, 5 bileziğin çalındığı ihbarı üzerine hırsızlık bürosu ekipleri çalışma başlattı.
Olayı araştıran ekipler, şüpheliler Mustafa T. (19), Rıfat Y. (27) ile Ramazan T'yi (29) kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.
Onikişubat,Merkez,Kahramanmaraş
07 Aralık 2018 Cuma 17:43