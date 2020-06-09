Kahramanmaraş'ta evine giren hırsızı tüfekle kovaladı

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, evine giren hırsızı av tüfeğiyle kovaladı.

09.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:56
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, evine giren hırsızı av tüfeğiyle kovaladı.
Alınan bilgiye göre merkez Dulkadiroğlu ilçesi Büğlek Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolundaki bir bağ evine hırsız girdi.
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız koşarak kaçmaya başladı. Ev sahibiyse, eline aldığı av tüfeğiyle hırsızın peşinden koştu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından ev sahibi, "Seni yakalayacağım" diyerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kaçan hırsızın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kahramanmaraş’ta evine giren hırsızı tüfekle kovaladı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Şeyma’nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Sakarya’da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Haber
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini ’sembolik’ seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Acun Ilıcalı’nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Haberler››Güncel››Kahramanmaraş'ta evine giren hırsızı tüfekle kovaladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:01: Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştu: (6) - Haber 00:47: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 106 kişi öldü - Haber 00:46: Zabıta ve polise direnen esnaf, ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi - Haber 00:33: İnşaattan düşen işçi yaralandı - Haber 00:33: Kocaeli'de koronavirüs denetimleri - Haber 00:19: Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek - Haber 00:02: Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı - Haber 23:05: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? - Haberler 15:40: Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı - Magazin 10:58: Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? - Haberler