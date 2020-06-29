Kahramanmaraş'ta evinin penceresinden sandalye atan kadını polis sakinleştirdi

Kahramanmaraş'ta evinin penceresinden sandalye atan kadın, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.

29.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 02:05
Kahramanmaraş'ta evinin penceresinden sandalye atan kadın, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.
Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan Gül Ç. (42), evde yalnız olduğu sırada bağırarak mutfaktaki sandalyeleri camdan atmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kapıyı açmayan kadın ikna edilmeye çalışıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.
Uzun süren çabalar sonucu sakinleşen kadın, polis ekiplerine kapıyı açtı. Gül Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Gül Ç'nin sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü. Kahramanmaraş’ta evinin penceresinden sandalye atan kadını polis sakinleştirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan’ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Magazin
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım ’Bana bir şey olmaz’ dedim, oldu Sağlık
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı’nın üzerine yürüdü Spor
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı Spor
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Haberler››Güncel››Kahramanmaraş'ta evinin penceresinden sandalye atan kadını polis sakinleştirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:10: İSTANBUL-KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA - Haber 02:03: Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı - Haber 01:59: Sudan yönetimi ile BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü, silahlı gruplarla müzakereleri görüştü - Haber 01:55: Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 16 bin 742'ye yükseldi - Haber 01:37: Düzce'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı - Haber 23:25: "Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı - Haber 23:09: Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber 22:55: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu - Magazin 21:20: Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü - Spor 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler