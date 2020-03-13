Kahramanmaraş'ta fahri trafik müfettişi sayısı 444 oldu
Kahramanmaraş'ta, Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi, İçişleri Bakanlığının onayı ile seçilen fahri trafik müfettişlerinin sayısı 444'e çıktı.
13.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:07
Kahramanmaraş 'ta, Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi, İçişleri Bakanlığının onayı ile seçilen fahri trafik müfettişlerinin sayısı 444'e çıktı.
Kentte geçen yıl görev yapan 206 fahri trafik müfettişi sayısı bu yıl kabul edilen başvuruların ardından 238 kişi daha artarak 444'e yükseldi.
Fahri trafik müfettişleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde aldıkları eğitimin ardından göreve başladı.
İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin tespit edilmesinde polise yardımcı olması amacıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, trafikte yaşanabilecek olumsuzları en aza indirmek ve caydırıcılığı arttırmak amacıyla sivil vatandaşlar arasından gönüllü olarak başvuranlardan oluşuyor.
Yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın ülkenin her yerinde görevli olan müfettişler, tespit ettikleri trafik kural ihlalleriyle ilgili her yerde tespit tutanağı düzenleyebilecek.
Kentte geçen yıl görev yapan 206 fahri trafik müfettişi sayısı bu yıl kabul edilen başvuruların ardından 238 kişi daha artarak 444'e yükseldi.
Fahri trafik müfettişleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde aldıkları eğitimin ardından göreve başladı.
İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin tespit edilmesinde polise yardımcı olması amacıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, trafikte yaşanabilecek olumsuzları en aza indirmek ve caydırıcılığı arttırmak amacıyla sivil vatandaşlar arasından gönüllü olarak başvuranlardan oluşuyor.
Yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın ülkenin her yerinde görevli olan müfettişler, tespit ettikleri trafik kural ihlalleriyle ilgili her yerde tespit tutanağı düzenleyebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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