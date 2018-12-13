Kahramanmaraş'ta Fetö'den 4 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş
'ta FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, Kahramanmaraş, İstanbul
, Hatay
, Antalya
ve İzmir
'de terör örgütü üyesi olmaktan aranan 11 kişi gözaltına alınmıştı. Polisin uzun bir takip sonrası tespit ettiği gaybubet evlerinde yakalanan şüphelilerin birçok ilden FETÖ/PDY kapsamında aranan kilit isimler oldukları, Bylock kullandıkları ve uzun süredir her yerde arandıkları belirtilmişti.
Şüphelilerin 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş
13 Aralık 2018 Perşembe 20:47