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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon Operasyonda 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4'ü kadın 8 kişi yakalandı.

22.10.2019 20:49
- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon
Operasyonda 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4'ü kadın 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ve Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde terörle mücadele ekipleri tarafından takibe alınan FETÖ'nün 7 gaybubet evine eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı Baylock kullandığı tespit edilen 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler ele geçirildi.
Şüpheliler alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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