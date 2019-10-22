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Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

22.10.2019 12:04Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik kent merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan değişik meslek gruplarından 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların farklı illerde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.
Evlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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