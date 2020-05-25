Kahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildiKAHRAMANMATAŞ'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, okul ile bazı apartmanların çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu.

25.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:55
Kahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
KAHRAMANMATAŞ'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, okul ile bazı apartmanların çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu.
Kentte gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda, Vadi Mahallesi'ndeki Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Yerinden sökülen çatı, okulun bahçesine düşerken, fırtına nedeniyle etrafa saçılan parçalar, elektrik kesintisine neden oldu. Şehir merkezindeki 2 apartmanın da çatısının uçmasına yol açan şiddetli rüzgar, Adnan Menderes Bulvarı'nda ağacı devirdi. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, devrilen ağaç da belediye görevlilerince kaldırıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok manav ve marketin meyve kasaları da etrafa savruldu, ışıklı reklam panoları hasar gördü. Kahramanmaraş’ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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