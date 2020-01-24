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Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ'ta, kuvvetli fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, üzerine düştüğü otomobili kullanılamaz hale getirdi.

24.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:39Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ'ta, kuvvetli fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, üzerine düştüğü otomobili kullanılamaz hale getirdi. Bir başka bölgede ise ahırın üzerine düşen çatı, 2 hayvanın telef olmasına neden oldu.

Gece saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya döndü. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 13 katlı bir binanın çatısı, infaz koruma memuru Hayri Kara'nın Adalet Sarayı otoparkındaki  otomobilinin üzerine düşerek, hurdaya çevirdi.

Hayri Kara, sabah işe gelince aracını otoparka bırakıp adliyeye girdiğini belirterek, "15-20 dakika sonra aracımın üzerine çatı düştüğünü söylediler. Geldiğimde aracımı kullanılmaz halde buldum" dedi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir apartmanın çatısı Alaaddin Çam'ın evinin yanındaki ahırının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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