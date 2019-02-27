Kahramanmaraş'ta Fuel Oil Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Afşin
ilçesinde fuel oil yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Soyoral idaresindeki 33 DKJ 50 plakalı fuel oil yüklü tanker, Göksun- Elbistan
kara yolunun Afşin ilçesi Yazıköy
Mahallesi kesiminde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen tanker, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle yan yolu kullanmak isterken çamura saplanan bir otobüs, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Elbistan, Afşin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA