Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde yer alan bir apartmanda 2 kişiyi, Bahçelievler Mahallesinde bir rezidans dairesinde 3 kişiyi fuhuş yaptığı için yakaladı. İki adreste yakalanan 5 kişiye 3 bin 235 lira para cezası tatbik edildi. Her iki adres için kapama ve mühürleme işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA