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Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

17.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:06Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde yer alan bir apartmanda 2 kişiyi, Bahçelievler Mahallesinde bir rezidans dairesinde 3 kişiyi fuhuş yaptığı için yakaladı. İki adreste yakalanan 5 kişiye 3 bin 235 lira para cezası tatbik edildi. Her iki adres için kapama ve mühürleme işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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