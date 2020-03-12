Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı 40 otomobil motoru ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış gümrük kaçağı 40 otomobil motoru ele geçirildi.
12.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:05
Kahramanmaraş 'ta, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış gümrük kaçağı 40 otomobil motoru ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sanayi sitesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış gümrük kaçağı 40 otomobil motoru bulundu.
Olayla ilgili şüpheli R.B. (38) gözaltına alınırken, ele geçirilen motorlar ise Malatya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sanayi sitesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış gümrük kaçağı 40 otomobil motoru bulundu.
Olayla ilgili şüpheli R.B. (38) gözaltına alınırken, ele geçirilen motorlar ise Malatya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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