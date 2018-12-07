Kahramanmaraş'ta Güvenlik Korucuları Yemin Etti

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.
Elbistan Kaymakamlığınca yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını tamamlayan güvenlik korucuları için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir
, törende yaptığı konuşmada, yeni göreve başlayan güvenlik korucularına başarılar diledi.
Birlik ve beraberlikten güç doğduğuna dikkat çekten Demir, "Terörle mücadelede, yurt savunmasında, saha bilgisi ile vatan ve millet sevgisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Teşkilatımızın en büyük yardımcısı ve asli güvenlik unsurlarımızdan olan kahraman güvenlik korucularımıza 7 yiğit arkadaşımızı daha kazandırmanın mutluluk ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesile ile yaklaşık 40 yıldır bu topraklarda yaşanan hak ile batılın mücadelesinde hakkın yanından ayrılmayan tüm güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum. Bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, görevi başındaki yiğitlerimize de hayırlı mesailer diliyorum." dedi.
Silah arkadaşları adına konuşma yapan güvenlik korucusu Şeyh Hamit Ötegen de terör örgütlerine karşı gözlerini kırpmadan mücadele edeceklerini söyledi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkan Vekili Celalettin Fırtına da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik korucularının en kritik dönemlerde askerin emrinde vatan uğruna mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Yemin ederek göreve başlayan koruculara silahları, ilçe protokolü tarafından teslim edildi.
Koruculardan dördü ilçeye bağlı Karahasanuşağı, üçü de Gökçek
Mahallesi'nde görev yapacak.
Elbistan,Kahramanmaraş
07 Aralık 2018 Cuma 17:50