Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Güncel

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

13.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:52
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Latif Ş. idaresindeki 46 D 5366 plakalı hafif ticari araç ile Yakup K. yönetimindeki otomobil, Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda çarpıştı.

Otomobillerin ağır hasar gördüğü kazada sürücü Şahin ile yanında yolcu koltuğunda bulunan Mahir K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Orhangazi, Elbistan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi