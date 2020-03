Kahramanmaraş'ta "Haksız fiyat artışı yapan firmalar" için disiplin uyarısı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.Zabun, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını belirtti.Haksızlık yapan firmaların tespit edilerek gereken cezai işlemin uygulanacağını aktaran Zabun, şöyle devam etti:"Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak 81 ildeki oda ve borsalarımızla birlikte ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı kanun kapsamında disiplin mekanizmalarımızı çalıştırarak gerekli yasal işlemleri yapacağız. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."Zabun, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüsle mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi: Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken yapmamız gereken, devletimizin ve milletimizin yanında olmak ve hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Böyle bir dönemde, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirerek fırsatçılara karşı da mücadele verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda gereken yasal uygulamaları yapacağımızı önemle duyururuz."AfşinAfşin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Bekir Sıtkı Can ise dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri fahiş fiyata satanların şikayet edilmesini istedi.Can açıklamasında, hijyen ürünleri ve temel gıda başta olmak üzere birçok üründe yüksek fiyat artışıyla ilgili vatandaşların fırsatçılara imkan vermemeleri ve şikayet mekanizmalarını kullanmalarını isteyerek, "Bu noktada vatandaşlarımız Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden şikayetlerini bildirebilir. Yapılan her şikayetin karşılıksız kalmayacağını, konunun derinlemesine inceleneceğini belirtmek isterim." dedi.Haksız fiyat artışlarının tespit edilmesi halinde en ağır cezaların uygulanacağını ifade eden Can, "Koronavirüs salgını ile mücadele içerisinde olduğumuz süreçte özellikle birkaç üründeki fahiş fiyat artışları bizleri üzüyor. Kolonya, maske, dezenfektan ve bazı gıda ürünlerinde farklı bir fiyat uygulandığını görüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak disiplin mekanizmamız var. Başkanımızın da talimatıyla bu noktada fırsatçılığı kollayan şahıslara para ve disiplin cezası uygulamasını hiç çekinmeden uygulayacağımızı belirtmek istiyorum." açıklamasında bulundu.Afşin'de hijyen ve temel gıda üretimi olmadığına dikkati çeken Can, vatandaşların bazı alışveriş yerlerinde bazı ürünlerde fahiş fiyat artışı olduğunu bildirdiğini, bunun buradaki esnafın suçu olmadığını, eğer herhangi bir esnafın 10 liralık bir ürünü 30 liraya sattığını tespit etmeleri halinde oda olarak en ağır cezayı vereceklerini belirtti.Esnafları gezip konuyu da araştırdıklarını, yerel esnafa da yargısız infaz yapıldığını belirten Can, "Esnaflarımıza konuyu anlattığımda hemen faturaları göstererek ürünlerin dışarıdan yüksek fiyata alındığını ve üzerine 1-2 lira kazanç konularak satışa sunulduğunu gördük." dedi.

