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Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacak

Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacakKAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk ekmek fabrikasının 40 bin olan günlük üretim kapasitesini 55 bine çıkardıklarını, bunun yanında ihtiyaç sahiplerine 6 bin ekmeği...

18.04.2020 02:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 02:49
Kahramanmaraş 'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacak
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk ekmek fabrikasının 40 bin olan günlük üretim kapasitesini 55 bine çıkardıklarını, bunun yanında ihtiyaç sahiplerine 6 bin ekmeği ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyenin halk ekmek fabrikasında denetlemelerde bulundu. Fabrika yetkililerden ekmek üretimiyle bilgi alan Güngör, fırına verilen hamurlara da bıçak attı. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hayrettin Güngör, normal günlerde halk ekmeğin pazar günleri kapalı olduğunu ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar günleri de ekmek üretildiğini kaydetti. Halk ekmek fabrikasının günlük 40 bin ekmek ürettiğini ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu sayıyı 55 bine çıkardıklarını kaydeden Güngör, şunları söyledi
Hem fırıncı esnafımız hem de halk ekmek fabrikamız bu süreç içerisinde hemşerilerimizin ekmekle ilgili ihtiyaçlarını giderme yönünde çaba sarf ediyor, bu manada içir sıkıntı da yalanmıyor. Bizim halk ekmek fabrikası olarak 77 noktada satış büfelerimiz var ve bunlar aracılığıyla hemşerilerimizin sürekli hizmetindeyiz. Geçen hafta ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 4 bin civarında ekmek desteğinde bulunduk, bu hafta da bu sayıyı 6 bine çıkardık. Muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize 6 binden fazla ekmeği ücretsiz olarak ulaştırıyoruz ve ihtiyaç olduğunda bu sayıyı artıracağımız buradan ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bu süre içerisinde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmayacağını ifade etmek istiyorum. Kahramanmaraş’ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel
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