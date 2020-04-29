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Kahramanmaraş'ta havaya ateş ederek gezen alkollü sürücü yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, mahalle arasında otomobille havaya ateş ederek gezen alkollü sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

29.04.2020 03:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:30
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, mahalle arasında otomobille havaya ateş ederek gezen alkollü sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir otomobilin sürücüsünün havaya ateş ederek seyrettiği ihbarı üzerine harekete geçen polisler, Hal kavşağında görülen araca "dur" ikazında bulundu.
Otomobil sürücüsünün durmaması üzerine kaçabileceği tüm noktaları kapatan ekipler, Ali Sezal Bulvarı üzerinde Mustafa A'yı (22) yakaladı. Otomobil içerisinde yapılan aramada bir bıçak ve bir de kurusıkı silah ile fişek ele geçirildi.
Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü araç kullanmak ve "dur" ikazına uymamaktan bin 516 lira para cezası yazılan sürünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.
Öte yandan sürücü hakkında Hıfzıssıhha Kanunu gereğince emre aykırı davranıştan dolayı da idari tutanak düzenlendi.
Bu arada Mustafa A, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sizin anne babanız yok mu? Siz hiç mi içmediniz? Ne çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
Sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kahramanmaraş’ta havaya ateş ederek gezen alkollü sürücü yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Haber

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