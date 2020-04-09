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Kahramanmaraş'ta hayvan barınakları dezenfekte edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan barınaklarını dezenfekte etti.

09.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:13
Kahramanmaraş'ta hayvan barınakları dezenfekte edildi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan barınaklarını dezenfekte etti.
Çalışma, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.
Ekipler, bakım, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra tel örgüleri, yem kaplarını, yuvaları ve barınakları ilaçlayarak dezenfekte etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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