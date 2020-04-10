Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı

Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

10.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:12
Kahramanmaraş'ta Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı
Kahramanmaraş 'ta Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.
Meclis, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmelerine izin verdi.
Defin ve cenaze namazlarında sosyal mesafenin korunması sağlanacak, maske takılması zorunlu olacak.
Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaç halinde kendisi gelmeden aile hekimlerine müracaatında gerekli kolaylık sağlanacak.
Görevi gereği evine gidemeyen sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı ve zaruri hali bulunan aile fertlerinin ihtiyaçları, vefa destek hizmetleri kapsamında karşılanacak.
1 Ocak 2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş, "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve belgeyi yanında bulundurarak, sokağa çıkmalarına ve il içinde araçla seyahat etmelerine müsaade edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:56: Trabzon'da 10 katlı bina karantinaya alındı - Haber 14:56: Virüs havadan bulaşır mı ? - Haber 14:56: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı - Haber 14:55: Emekli maaşını ve ikramiyesini dayanışma kampanyasına bağışladı - Haber 14:55: Ayvalık pazarının yeri 96 yıl sonra koronavirüs nedeniyle değişti - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler