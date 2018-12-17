Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

Kahramanmaraş
'ta iş yerlerinden ve evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında olayı gerçekleştirenin B.K. (29) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli B.K'nin Namık Kemal
Mahallesi'nde bir büfeden 100 lira bozuk parayı, bir iş yerinde bulunan çantadan 150 lirayı ve bir evden bin 200 lira çaldığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş
Kaynak: AA