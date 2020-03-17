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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesinden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

17.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:12
Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
Kahramanmaraş 'ta bir apartman dairesinden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinden yüklü miktar ziynet eşyası çalındığı şikayeti üzerine araştırma yapan polis ekipleri, önce şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerine, sonra da kullandıkları aracın plakasına ulaştı. Plaka üzerinde araştırma yapan polis, apartman önlerinde keşif yaparken gezici hırsızlık şebekesi 3 kadın ve araçta bulunan 1 erkek şüpheliyi yakaladı. İl il dolaşıp hırsızlık yapan ve toplamda hırsızlık suçlarından 42 suç kaydı olan şüphelilerin üzerinden hırsızlık yapmakta kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.

İki hafta önceki hırsızlık yapmaktan yakalanan Hakan Y. (29), E.K. (17) ve İpek Ö. (23) ile yanlarında bulunan Durdu B. (40) gözaltına alındı. İpek Ö. ve Durdu B.'nin Nizipte meydana gelen bir başka ikametten hırsızlık olayı ile ilgili arandıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Durdu B., E.K. ve Hakan Y. serbest bırakılırken, İpek Ö. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, 3. Sayfa

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