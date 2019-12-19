Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Haber

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.

19.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:22Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı
'ta hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Ekipler, hırsızlık suçlarından haklarında değişen oranlarda hapis cezaları bulunan 11 kişiyi yakaladı.
Emniyet müdürlüğüne getirilen zanlılardan işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 10'u, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Alparslan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:34 Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı - Haber
00:32 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
00:32 Trabzon'da yolcu minibüsü ile çarpışan tırın Gürcistan uyruklu şoförü tutuklandı - Haber
00:30 Samsun'da çıkan yangında 25 bin balya saman kül oldu - Haber
00:26 İtalya Başbakanı Conte ile BM Genel Sekreteri Guterres Libya'yı görüştü - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19.12.2019 00:41:43