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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan bir şüpheli, tutuklandı.

19.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:10 Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'ta polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan bir şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda, hakkında 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.E'yi gözaltına aldı.
İkametlerin depolarına girerek bakır tepsi, matkap, kaynak makinesi gibi malzemeler çaldığı, iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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