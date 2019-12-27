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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:38 Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi yakalandı
'ın ilçesinde park halindeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki 46 ABC 731 plakalı otomobilde bulunan cüzdanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası çalışmaları neticesinde yaşları 18'den küçük olduğu tespit edilen A.E. ve H.H'nin hırsızlık yaptığı belirlendi.
Polis tarafından yakalanan iki çocuk, emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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