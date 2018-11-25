Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kahramanmaraş
'ta araçlardan akü çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli olarak belirledikleri G.Ö'yü Abdulhamithan Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Polise itirafta bulunduğu öğrenilen G.Ö'nün aküleri bir hurdacıya sattığını beyan etmesi üzerine, hurdacıda arama yapıldı.
Aramada, çalıntı 4 akü ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş
25 Kasım 2018 Pazar 13:46