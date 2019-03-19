Kahramanmaraş'ta Huzur Uygulaması

Kahramanmaraş
'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamasında aranan 93 şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma
Komutanlığınca, il genelinde 102 ekip, 502 pesonelle huzur uygulaması yapıldı.
Uygulamada 17 bin 500 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.
Üzerlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran 10 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, Jandarma
Trafik Timleri tarafından yapılan kontrollerde 45 sürücüye 32 bin 984 lira trafik cezası uygulandı.
Jandarma, Kahramanmaraş, Huzur, Güncel
Kaynak: AA