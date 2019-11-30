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Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı.

30.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:18
'ın merkez ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce ilçede başlatılan huzur uygulamasına çeşitli birimlerden 168 personel katıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi civarında bulunan kafelerde gerçekleştirilen uygulamada 22 iş yeri ve umuma açık yer denetlendi.
Dört iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı para cezası yazıldı. Ruhsatı bulunmayan 2 kafenin kapatılması için idari işlem başlatılırken, 4 de aranan şahıs yakalandı.
Kafeler çevresindeki yollarda uygulama yapan trafik ekipleri tarafından denetlenen 118 araçtan 6'sına çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Huzur, Güncel

Kaynak: AA


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