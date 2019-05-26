Kahramanmaraş'ta "Huzur ve Güven" uygulaması

Kahramanmaraş
'ta jandarma ekiplerince il genelinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 447 personelin katılımıyla il genelinde "Huzur
ve Güven" uygulaması yaptı.
6 bin 796 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada, 28 kişiye çeşitli suçlardan 9 bin 803 lira idari para cezası uygulandı.
Umuma açık 126 yerin de kontrol edildiği uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Huzur
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Kaynak: AA