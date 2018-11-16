Kahramanmaraş'ta İdlib'e Yardım Kampanyası

16 Kasım 2018 Cuma 10:14



16 Kasım 2018 Cuma 10:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin "Merhamet ve Nezaket Okulları" projesi kapsamında başlattığı İdlip Yardım Kampanyası devam ediyor."Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası"yla 800 bin yetime umut olunması hedeflendi. Ulu Cami yanında açılan stantta da yardım kabulüne başlandı.Kış soğuklarının yaşandığı şu günlerde başta kışlık giyim ve ayakkabı yardımı olmak üzere un, gıda, yatak, battaniye, süt, mama, çocuk bezi, mutfak eşyaları ve temizlik maddelerine ihtiyaç duyulan bölgede yaşayan insanlara yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşların Ulu Cami yanındaki görevlilerle irtibata geçebilecekleri belirtildi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen yıldan başlatılan yardım kampanyaları kapsamında bugüne kadar 179 tır insani yardımı, Suriye, Bayırbucak, İdlib, Somali ve Arakan'a gönderdiği kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ